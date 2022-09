Tasse, sanità e Rdc. Il programma di Fratelli d’Italia raccontato da Fratelli d’Italia (Di lunedì 26 settembre 2022) Le elezioni politiche hanno decretato un vincitore su tutti. Fratelli d’Italia con il 26,1% è il primo partito del Paese, sia alla Camera che al Senato. Il centrodestra si attesta quindi intorno al 44%. “Pronti a risollevare l’Italia” è il titolo del programma del partito di Giorgia Meloni con priorità che vanno dal fisco al Pnrr, dalla sanità all’energia, dove si annuncia subito un’unità di crisi per contrastare il caro bollette che arriverà tra l’autunno e l’inverno. Prendendo spunto dalle interviste fatte da Formiche.net agli esponenti del partito uscito vincitore dalle urne, ecco i punti che sono stati toccati durante la campagna elettorale. La revisione del Reddito di cittadinanza, ma anche il digitale, il presidenzialismo (“è una battaglia che molti italiani sposano, ben oltre il ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) Le elezioni politiche hanno decretato un vincitore su tutti.con il 26,1% è il primo partito del Paese, sia alla Camera che al Senato. Il centrodestra si attesta quindi intorno al 44%. “Pronti a risollevare l’Italia” è il titolo deldel partito di Giorgia Meloni con priorità che vanno dal fisco al Pnrr, dallaall’energia, dove si annuncia subito un’unità di crisi per contrastare il caro bollette che arriverà tra l’autunno e l’inverno. Prendendo spunto dalle interviste fatte da Formiche.net agli esponenti del partito uscito vincitore dalle urne, ecco i punti che sono stati toccati durante la campagna elettorale. La revisione del Reddito di cittadinanza, ma anche il digitale, il presidenzialismo (“è una battaglia che molti italiani sposano, ben oltre il ...

