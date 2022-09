Tabellone Atp 250 Tel Aviv 2022 | Djokovic torna sul circuito e punta al successo

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di Tel, in programma sul cemento outdoor dal 26 settembre al 2 ottobre. Parentesi Laver Cup a parte, è il torneo che segna il ritorno di NovaksulATP a quasi tre mesi di distanza daldi Wimbledon. Il serbo esordirà contro il vincente di Andujar-Monteiro, in unin cui è onestamente difficile pensare che qualcuno possa metterlo in difficoltà. Ci proverà certamente Marin Cilic, seconda testa di serie. MONTEPREMI COPERTURA TV E STREAMINGPRINCIPALE PRIMO TURNO (1)bye Monteiro vs Andujar (Q) Leshem vs (WC) Oliel (LL) Pospisil vs (8) Griekspoor (3) Schwartzman bye Rinderknech vs (Q) Copil Safiullin b. Grenier 3-6 6-4 6-2 Etcheverry vs ...

Luxgraph : Atp Sofia, Seppi vicino al tabellone principale: battuto Donski - Tenniscircus : RT @DilettaBarilla: Dopo una finale dominata, la coppia Dustin Brown e Andrea Vavassori vince il tabellone di doppio dell’@aonopengenova… - DreddyTennis : RT @DilettaBarilla: Dopo una finale dominata, la coppia Dustin Brown e Andrea Vavassori vince il tabellone di doppio dell’@aonopengenova… - DilettaBarilla : Dopo una finale dominata, la coppia Dustin Brown e Andrea Vavassori vince il tabellone di doppio dell’… - sportface2016 : #ATPTelAviv | Il tabellone principale: #Djokovic torna sul circuito e punta al successo -

L'ultimo parziale comincia senza grandi scossoni e si arriva velocemente sul 2 - 1 per il nostro portacolori. Nel quarto game Seppi ha la possibilità di strappare il servizio al suo avversario, ma il ...L' Unicredit Firenze Open , torneo250 , è in programma nel capoluogo toscano dal 10 al 16 ottobre (l'8 ed il 9 le qualificazioni) . terzo top 20 in. Al via pure altri due azzurri come ...L'altoatesino si è arreso in rimonta a Geoffrey Blancaneaux a Sofia; per il pesarese sconfitta in due set con il padrone di casa Edan Leshem a Tel Aviv ...Per Andreas Seppi si avvicina l'accesso al tabellone principale del Sofia Open , torneo Atp 250 dal montepremi pari a 534.555 euro sul veloce indoor dell'Armeec Arena della capitale della Bulgaria . L ...