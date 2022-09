Spread tocca quota 242 | mai così alto da maggio 2020

(Di lunedì 26 settembre 2022) Giornata molto nervosa per i titoli di Stato europei, con lotra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che verso la chiusura della seduta hato242 punti base, rispetto ai 231 dell’avvio, con un rendimento del prodotto del Tesoro al 4,5%. Il tasso del Btp correggei massimi dal 2013, mentre il differenziale supera il livello di chiusura di metà giugno,to sull’onda delle incertezze della Bce per lo scudo anti, e raggiunge ladi metà. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

