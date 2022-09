Putin concede a Snowden la cittadinanza russa | svelò la sorveglianza di massa dell’intelligence Usa

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’ex consulenteUsa, Edward, è diventato un cittadino russo. La concessione è stata firmata dal numero uno del Cremlino, Vladimir, che in passato aveva dato il suo benestare alla...

Mossa a sorpresa di Vladimirnell'ambito della "nuova Guerra fredda" fra Mosca e Washington. Il presidente russo ha concesso nella giornata odierna la cittadinanza russa ad Edward Snowden , l'ex collaboratore della National ...... Anatoly Kucherena , ha comunque chiarito che il suo assistito non sarà soggetto alla coscrizione nell'ambito della mobilitazione parziale decisa dal presidente russo Vladimir. 'Esiste una ...A nove anni dallo scandalo del "Datagate" che ha sconvolto il mondo, l'ex analista della Cia e dell'Nsa ha ottenuto la cittadinanza dal presidente russo Vladimir Putin ...Edward Snowden non sarà più un rifugiato in Russia. Il presidente Vladimir Putin ha infatti deciso di concedere, firmando un decreto ad hoc, la cittadinanza all’ex dipendente della National security a ...