Pd | Serracchiani | ' Letta? Tutti pronti a prendersi le responsabilità | Congresso già fissato'

Roma, 26 seg (Adnkronos) - La segreteria Letta? "Siamo tutti pronti a prenderci le responsabilità. C'è un Congresso già fissato a marzo, ma è prematuro parlare di questo, piuttosto parliamo di come impostare una opposizione efficace in Parlamento". Lo ha detto Debora Serracchiani a La7.

