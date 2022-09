Magi rieletto deputato

il Resto del Carlino

... il sottosegretario Benedetto della Vedova e i parlamentari Matteo Richetti, Riccardoed ...non si è nemmeno riusciti a rispettare la volontà del presidente della Repubblica di non essere, ...Speranza, segretario di Articolo 1 uscente e rientrante " ieri è stato" ha appena detto "... fresco di tessera Fiap - ha annunciato l'iscrizione in polemica con l'Anpi - e Riccardo, ... Perla Verde colpita da un tremendo lutto Addio a Maurizio Magi, gestiva la libreria Mondadori Domani i funerali alla chiesa di Misano centro - Cronaca Un altro lutto ha colpito il mondo dell’imprenditoria riccionese. Ieri è deceduto Maurizio Magi (in foto), 65 anni, che da lungo tempo affiancava la moglie Roberta Bompan nella conduzione della librer ...