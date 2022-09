Louis Vuitton assume: ecco come candidarsi e le posizioni aperte per LVMH (Di lunedì 26 settembre 2022) Lavoro. I posti di lavoro non sono proprio una delle medaglie al valore del nostro Paese in questo periodo. Tuttavia, qualche proposta interessante all’orizzonte si riesce a scorgere, soprattutto se siete interessati a trovare un impiego nel settore della moda e dei beni di lusso. LVMH in cerca di candidati Infatti, negli ultimi tempi sono davvero numerose le opportunità di lavoro attive presso il Gruppo LVMH, sia in Italia che all’estero. Per tale ragione, e in relazione al fatto che di lavoro ce n’è sempre più bisogno, ora più che mai, abbiamo deciso di presentarvi tutte le posizioni aperte disponibili per questo periodo. eccole di seguito. Il gruppo e la sua storia Anzitutto due parole sul Gruppo offerente. LVMH – Louis Vuitton Moet Hennessy SE, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Lavoro. I posti di lavoro non sono proprio una delle medaglie al valore del nostro Paese in questo periodo. Tuttavia, qualche proposta interessante all’orizzonte si riesce a scorgere, soprattutto se siete interessati a trovare un impiego nel settore della moda e dei beni di lusso.in cerca di candidati Infatti, negli ultimi tempi sono davvero numerose le opportunità di lavoro attive presso il Gruppo, sia in Italia che all’estero. Per tale ragione, e in relazione al fatto che di lavoro ce n’è sempre più bisogno, ora più che mai, abbiamo deciso di presentarvi tutte ledisponibili per questo periodo.le di seguito. Il gruppo e la sua storia Anzitutto due parole sul Gruppo offerente.Moet Hennessy SE, ...

CorriereCitta : Louis Vuitton assume: ecco come candidarsi e le posizioni aperte per LVMH - brave0nft : Louis Vuitton affronta il tema della sostenibilità e della blockchain - sokoatomimi : Louis Vuitton affronta il tema della blockchain #Blockchain #ui via - bitcns : Via @RssBit: Louis Vuitton affronta il tema della sostenibilità e della blockchain - RssBit : #Crypto #News: 'Louis Vuitton affronta il tema della sostenibilità e della blockchain' -