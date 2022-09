James Earl Jones lascia le scene | la voce di Darth Vader rimpiazzata da un’intelligenza artificiale

(Di lunedì 26 settembre 2022) A clonare il timbro del doppiatore è stata una startup ucraina che ha completato il lavoro durante l'invasione russa Ladinon teme la morte perché vivrà per sempre grazie all'intelligenza. Il merito è di una startup ucraina che è riuscita a replicare ladi, colui che per 45 anni ha doppiato il cattivo di Star Wars. La novità non …

Dopo 45 anni il celebre personaggio della saga non sarà più doppiato daJones che ha comunque dato il suo benestare ...Jones non sarà più la voce di Darth Vader : stando a quanto riportano siti specializzati del settore come Vanity Fair e Deadline , l'attore, ormai novantunenne, ha rinunciato ai diritti. In ...Tutta l’operazione è coordinata da Respeecher, una startup ucraina che ha fatto un lavoro simile sulla voce di Mark Hamill ...Cambio epocale nella saga di "Star Wars". Darth Vader, uno dei personaggi simbolo della saga fantascientifica, non avrà più la voce di James Earl Jones ma avrà una voce creata da un'intelligenza artif ...