Inghilterra, tra i convocati di Southgate non c’è Tomori (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra i convocati di Gareth Southgate per la partita tra Inghilterra e Germania non c’è il milanista Fikayo Tomori Gareth Southgate ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di Nations League tra Inghilterra e Germania. Tra le assenze spicca quella del difensore del Milan, Fikayo Tomori. Presente invece in attacco il romanista Abraham. PORTIERI: Pope, Henderson, Ramsdale. DIFENSORI: Walker, James, Guéhi, Dier, Maguire, Stones, Coady, Shaw, Trippier, Chilwell. CENTROCAMPISTI: Foden, Bellingham, Rice, Henderson, Mount. ATTACCANTI: Abraham, Kane, Toney, Saka, Sterling. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra idi Garethper la partita trae Germania non c’è il milanista FikayoGarethha reso nota la lista deiper la sfida di Nations League trae Germania. Tra le assenze spicca quella del difensore del Milan, Fikayo. Presente invece in attacco il romanista Abraham. PORTIERI: Pope, Henderson, Ramsdale. DIFENSORI: Walker, James, Guéhi, Dier, Maguire, Stones, Coady, Shaw, Trippier, Chilwell. CENTROCAMPISTI: Foden, Bellingham, Rice, Henderson, Mount. ATTACCANTI: Abraham, Kane, Toney, Saka, Sterling. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Milan, sollievo almeno per #Tomori: #Southgate non lo convoca in nazionale: Tra i giocatori di cui l'Inghilterra fa… - JacintoFacchet1 : RT @facciacalcio: Bobby Charlton e Franz Beckenbauer durante la finale del Mondiale del 1966 tra Inghilterra e Germania Ovest - MilanLiveIT : ?????????????? Tomori non convocato da Southgate per la sfida tra Inghilterra e Germania - Tommowayismyway : RT @LT91UPDATESIT: “Ho scritto praticamente tutto tra l'Inghilterra e Los Angeles. Adoro scrivere in Inghilterra, c’è solo un tempo di merd… - frankleggiero : RT @mirkonicolino: @guidotolomei @mufcMPB Finanziariamente avrebbe senso, plusvalenza con Tek e De Gea a zero. Ovviamente, la questione cal… -