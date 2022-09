GF Vip, ‘ti faccio lo strascino con i capelli’: Giovanni Ciacci e la reazione ‘esagerata’ alle parole di Nikita? (Di lunedì 26 settembre 2022) Stanno facendo discutere le parole di Giovanni Ciacci che, al GF Vip, si è rivolto a Nikita Pelizon con toni non molto carini che comprendono minacce di prenderla a calci o di tirarla per i capelli… Ma cosa avrà mai provocato la rabbia del costumista dalla barba blu? LEGGI ANCHE :– GF VIP, la battuta di Ginevra è troppo volgare: Luca si scandalizza. Cosa ha detto GF Vip, Giovanni Ciacci contro Nikita Pelizon: “Ti faccio lo strascino con i capelli” Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella serata di domenica, in seguito a uno scherzo fatto da Nikita Pelizon a Charlie Gnocchi, Giovanni Ciacci ha detto alla ragazza che, qualora avesse deciso di fare uno scherzo a lui, ... Leggi su funweek (Di lunedì 26 settembre 2022) Stanno facendo discutere lediche, al GF Vip, si è rivolto aPelizon con toni non molto carini che comprendono minacce di prenderla a calci o di tirarla per i capelli… Ma cosa avrà mai provocato la rabbia del costumista dalla barba blu? LEGGI ANCHE :– GF VIP, la battuta di Ginevra è troppo volgare: Luca si scandalizza. Cosa ha detto GF Vip,controPelizon: “Tilocon i capelli” Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella serata di domenica, in seguito a uno scherzo fatto daPelizon a Charlie Gnocchi,ha detto alla ragazza che, qualora avesse deciso di fare uno scherzo a lui, ...

