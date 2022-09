GF Vip, lo scherzo a Charlie finisce male. Nikita in lacrime (VIDEO) (Di lunedì 26 settembre 2022) Lo scherzo a Charlie al GF Vip Nottata particolarmente agitata nella Casa del GF Vip 7. Alcuni ragazzi, da quel che sembra Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon, hanno organizzato uno scherzo a Charlie Gnocchi. Il tutto si è verificato mentre quest’ultimo si trovava già in stanza da letto a riposare. Come potete vedere dalle immagini L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 26 settembre 2022) Loal GF Vip Nottata particolarmente agitata nella Casa del GF Vip 7. Alcuni ragazzi, da quel che sembra Edoardo Donnamaria ePelizon, hanno organizzato unoGnocchi. Il tutto si è verificato mentre quest’ultimo si trovava già in stanza da letto a riposare. Come potete vedere dalle immagini L'articolo proviene da Novella 2000.

Ginko92_ : Ma sto tipo è in ogni scherzo,due domande i vip se le fanno? ?? #ScherziaParte - kfriedstripper : @LSantillo_96 purtroppo mia madre non è stata intervistata da enrico papi ma magari faranno uno scherzo lì dentro p… - blogtivvu : Scherzi a Parte, “scherzo finito malissimo” per una ex concorrente del GF Vip: ecco di chi si tratta #gfvip… - Antonio21156103 : #GFVIP ma avete chiamato tutti i vip che l’INPS non si può permettere? ?????? scherzo grandi personaggi!!.. Ginevra mai perdere la speranza!! -