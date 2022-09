“Fate presto”. La scoperta choc nel parcheggio della città: Mattia, 30 anni, muore poco dopo (Di lunedì 26 settembre 2022) Mattia Caruso ucciso a 30 con una coltellata. È caccia all’assassino ad Abano, provincia di Padova. Il 31enne, residente ad Albignasego, è stato trovato in fin di vita nella notte tra 25 e 26 settembre sulla strada, nei pressi di un parcheggio. Purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile, Mattia è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Padova, attorno alla mezzanotte. Al momento sono scattate le indagini per omicidio. Il giovane presentava infatti ferite da arma da taglio: con ogni probabilità è stato colpito con un coltello al torace, all’altezza del cuore. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Abano Terme, ma al momento la dinamica dei fatti è ancora ignota. Mattia si trovava in un locale chiamato “Laghi di Sant’Antonio” a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022)Caruso ucciso a 30 con una coltellata. È caccia all’assassino ad Abano, provincia di Padova. Il 31enne, residente ad Albignasego, è stato trovato in fin di vita nella notte tra 25 e 26 settembre sulla strada, nei pressi di un. Purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile,è mortol’arrivo all’ospedale di Padova, attorno alla mezzanotte. Al momento sono scattate le indagini per omicidio. Il giovane presentava infatti ferite da arma da taglio: con ogni probabilità è stato colpito con un coltello al torace, all’altezza del cuore. Sul caso stanno indagando i carabinieristazione di Abano Terme, ma al momento la dinamica dei fatti è ancora ignota.si trovava in un locale chiamato “Laghi di Sant’Antonio” a ...

