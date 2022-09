Elezioni: Svp primo partito sul plurinominale in Regione (Di lunedì 26 settembre 2022) La Svp è primo partito nel collegio plurinominale del Trentino Alto Adige. Dopo lo scrutinio di tutte le 1018 sezioni, la Volkspartei ha il 23,15% dei consensi. L'elezione del deputato uscente Dieter ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) La Svp ènel collegiodel Trentino Alto Adige. Dopo lo scrutinio di tutte le 1018 sezioni, la Volkspartei ha il 23,15% dei consensi. L'elezione del deputato uscente Dieter ...

didaclopez : RT @alto_adige: ELEZIONI. In Alto Adige la Svp verso la conquista di 4 collegi su 5. Già eletti al Senato Meinhard Durnwalder e Julia Unter… - MaxCi65 : evvaiiiiiiiii. Da soli!!! - alto_adige : ELEZIONI. In Alto Adige la Svp verso la conquista di 4 collegi su 5. Già eletti al Senato Meinhard Durnwalder e Jul… - alto_adige : ELEZIONI. Luigi Spagnolli vince la battaglia nel collegio Bolzano-Bassa Atesina: l'ex sindaco di Bolzano eletto sen… - Trentin0 : ELEZIONI. In Alto Adige testa a testa nel collegio del Senato Bolzano-Bassa Atesina tra Spagnolli (centrosinistra),… -