Elezioni | Di Battista | ' con Conte rimonta | ora mantenga impegni anche su armi a Kiev' **

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Il M5S ha avuto obiettivamente un recupero importante, che in pochi avrebbero immaginato 3-4 settimane fa. Il merito è di, che ha azzeccato la campagna elettorale. Ora mi auguro che le cose dette, che gli hanno consentito questo recupero importante, vengano mantenute nei prossimi mesi, a partire dal no all'invio d'in Ucraina e al cambio di passo sulla guerra". Lo ha detto Alessandro Diin un video su Facebook.

... legge con cui hanno fatto i conti i partiti in queste ultimissimepolitiche. Infine, si ... Dopo il voto su Rousseau favorevole all'ingresso nel governo Draghi, l'addio di Di: 'La mia ...Conte è riuscito persino a ridimensionare quella tigre di carta " Alessandro Di- che era ... che poi erano rimasti ben presto delusi convergendo su Salvini e la Lega alleregionali ...Roma, 26 set. (Adnkronos) – “La Meloni ha vinto senza fare nulla, non ha neanche azzeccato particolarmente la campagna elettorale, le hanno consegnato il Paese. Ed è ridicolo Letta quando dice che se ...Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Salvini è stato punito per la sua pavidità, si è discostato solo su Fb dalla linea del governo. La Lega ha conseguito un risultato penoso”. Così Alessandro Di Battista, in ...