Elezioni | Base riformista Lazio | ' risultati pessimi | urge seria riflessione gruppo dirigente'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Ora che i risultati sono ampiamente noti, possiamo affermare che, mentre a Roma Città, grazie al lavoro della nuova Amministrazione Gualtieri, il Pd si colloca al di sopra della media nazionale, in provincia e in tutti gli altri capoluoghi del Lazio il risultato è francamente pessimo e senza possibilità di appello". Lo dichiarano in una nota iscritti, militanti e amministratori di Base riformista di Roma e del Lazio. "Comprendiamo lo smarrimento del momento ma adesso dobbiamo impegnarci in una rapidissima analisi del voto per passare subito ad una urgente, inderogabile e seria riflessione da parte del gruppo dirigente del Lazio per comprendere e rimuovere quanto prima le ...

