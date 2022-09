**Elezioni: anche Fico arrivato in sede M5S** (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - anche il presidente della Camera Roberto Fico ha raggiunto la sede del M5S, dove, a breve, il leader del M5S Giuseppe Conte commenterà i risultati delle prime proiezioni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) -il presidente della Camera Robertoha raggiunto ladel M5S, dove, a breve, il leader del M5S Giuseppe Conte commenterà i risultati delle prime proiezioni.

