«Il bambù simboleggia forza, longevità, resilienza e flessibilità. Le connotazioni estetiche e simboliche del Bamboo riecheggiano da sempre nel mondo Armani attraverso il design e la moda. Questa ispirazione può essere vista nelle collezioni Armani Casa, nella boutique ammiraglia della torre Giorgio Armani Ginza a Tokyo, nel bar Bamboo a Milano, nelle collezioni di moda Giorgio Armani e altro ancora». Avevamo già capito il mood della sfilata Giorgio Armani Primavera Estate 2023 grazie a questa didascalia postata ieri sull'account ufficiale Instagram della maison. E in effetti il Bamboo è stato il fil rouge di questa collezione, il cui nome è Fildor. Una questione di fili sottili, insomma. Gli stessi che ci legano gli uni agli altri. Gli stessi che legano, come ha confermato lo stesso Re Giorgio, una collezione ... E, sul finire della sfilata, una standing ovation tutta per Re Giorgio!

