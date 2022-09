Draghi al lavoro per il passaggio di consegne, in settimana la Nadef (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – Il giorno dopo la domenica elettorale il presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato al lavoro a Palazzo Chigi, in vista dei prossimi appuntamenti prima dell’insediamento del nuovo governo. Prima scadenza è l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def. In teoria il termine per l’approvazione è martedì 27 settembre, ma non è perentorio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi chiama la Casellati dopo le minacce ricevute Brunetta promuove Draghi: “È la nostra assicurazione sulla vita” Draghi sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Aiuti contro gli aumenti del gas, Draghi: “È necessario andare oltre” Draghi da Biden il 10 ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – Il giorno dopo la domenica elettorale il presidente del Consiglio Marioè tornato ala Palazzo Chigi, in vista dei prossimi appuntamenti prima dell’insediamento del nuovo governo. Prima scadenza è l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def. In teoria il termine per l’approvazione è martedì 27 settembre, ma non è perentorio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::chiama la Casellati dopo le minacce ricevute Brunetta promuove: “È la nostra assicurazione sulla vita”sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Aiuti contro gli aumenti del gas,: “È necessario andare oltre”da Biden il 10 ...

