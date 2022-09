Cuba approva con un referendum il codice delle famiglie | le coppie omosessuali potranno sposarsi e adottare

(Di lunedì 26 settembre 2022) I cittadinini hanno votato ieri perre un nuovodella famiglia che avrebbe rimpiazzato quello istituito nel 1975. Quasi il 67% dei votanti hato il nuovo testo che riconosce il matrimonio come l’unione di “due persone”, legalizzando così i matrimoni tra persone dello stesso sesso e il dirittoall’adozione. Il “Codigo de las familias” che entrerà in vigore include anche importanti passi avanti sul tema della liberazione della donna. L’articolo 4 tutela il diritto alla “piena uguaglianza tra donne e uomini, l’equa distribuzione del tempo dedicato al lavoro domestico e alla cura tra tutti i membri della famiglia, senza sovraccaricare nessuno di loro, e il rispetto del diritto...

