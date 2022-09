Così la disfatta della linea Letta-Zingaretti sarà usata per dimostrare che avevano ragione loro (Di lunedì 26 settembre 2022) L’idea che grazie a Mario Draghi fosse possibile interrompere la spirale autodistruttiva del sistema politico; la speranza che le infinite sofferenze inflitte all’Italia dall’ignobile gara tra grillini e leghisti nel corso della legislatura appena conclusa potessero servire almeno da lezione, se non proprio da vaccino; una qualche residua fiducia nella razionalità della politica e persino nella possibilità che le società imparino dai propri errori: tutto questo è stato spazzato via dalla seconda ondata populista, replica perfetta e con poche variazioni sostanziali di quella del 2018. A sinistra, almeno a giudicare dalle prime reazioni, in molti sembrano fermamente intenzionati a ripetere esattamente le stesse mosse che li hanno portati a questo punto. Caso singolare in cui non già una vittoria, ma una totale disfatta – forse la più ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) L’idea che grazie a Mario Draghi fosse possibile interrompere la spirale autodistruttiva del sistema politico; la speranza che le infinite sofferenze inflitte all’Italia dall’ignobile gara tra grillini e leghisti nel corsolegislatura appena conclusa potessero servire almeno da lezione, se non proprio da vaccino; una qualche residua fiducia nella razionalitàpolitica e persino nella possibilità che le società imparino dai propri errori: tutto questo è stato spazzato via dalla seconda ondata populista, replica perfetta e con poche variazioni sostanziali di quella del 2018. A sinistra, almeno a giudicare dalle prime reazioni, in molti sembrano fermamente intenzionati a ripetere esattamente le stesse mosse che li hanno portati a questo punto. Caso singolare in cui non già una vittoria, ma una totale– forse la più ...

