Belgio, Martinez: “Lukaku sarà titolare non appena tornerà al top” (Di lunedì 26 settembre 2022) Roberto Martinez, ct del Belgio, si è soffermato sulla prestazione di Michy Batshuayi contro l’Olanda in Nations League. Il tecnico ha anche parlato di Romelu Lukaku. Queste le sue considerazioni al termine della sfida: “Ha svolto il ruolo che gli è sempre stato assegnato in Nazionale. Le sue statistiche parlano da sole. Sa che Lukaku sarà titolare quando sarà al 100% e che Openda sta mostrando grandi cose, ma contro l’Olanda ha fatto ciò che ci si aspettava da lui”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Roberto, ct del, si è soffermato sulla prestazione di Michy Batshuayi contro l’Olanda in Nations League. Il tecnico ha anche parlato di Romelu. Queste le sue considerazioni al termine della sfida: “Ha svolto il ruolo che gli è sempre stato assegnato in Nazionale. Le sue statistiche parlano da sole. Sa chequandoal 100% e che Openda sta mostrando grandi cose, ma contro l’Olanda ha fatto ciò che ci si aspettava da lui”. SportFace.

