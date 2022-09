ANIMA GEMELLA: LA NUOVA SERIE ROSA DI CANALE 5 CON DANIELE LIOTTI. TRAMA E CAST (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono iniziate a Lesa (NO), e proseguono poi a Torino e a Roma, le riprese di ANIMA GEMELLA, la NUOVA SERIE, in quattro puntate da 100 minuti, che andrà in onda su CANALE 5, realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI. ANIMA GEMELLA: CAST Protagonisti DANIELE LIOTTI e Chiara Mastalli, per la regia di Francesco Miccichè. Nel CAST presenti tra gli altri: Alice Torriani, Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Roberto Accornero. Con la partecipazione di Stefania Rocca e con la partecipazione di Barbara Bouchet. ANIMA GEMELLA: TRAMA Protagonista della SERIE, ambientata a Torino, è Carlo ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono iniziate a Lesa (NO), e proseguono poi a Torino e a Roma, le riprese di, la, in quattro puntate da 100 minuti, che andrà in onda su5, realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI.Protagonistie Chiara Mastalli, per la regia di Francesco Miccichè. Nelpresenti tra gli altri: Alice Torriani, Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Roberto Accornero. Con la partecipazione di Stefania Rocca e con la partecipazione di Barbara Bouchet.Protagonista della, ambientata a Torino, è Carlo ...

