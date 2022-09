Traffico Roma del 25-09-2022 ore 18:30 (Di domenica 25 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani Traffico di rientro sulle strade della capitale cosa è sulla diramazione Roma nord da Settebagni a Raccordo Anulare e verso il centro code sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe file sul percorso Urbano della A24 per Traffico incidente dal raccordo alla tangenziale est rallentamenti sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e la diramazione Roma Sud file anche sulla diramazione Roma sud è in entrata sul raccordo sulla via Pontina Traffico e lavori stanno ancora provocando code tra Castel di Decima Spinaceto nelle due direzioni figlio e poi sulla Roma Fiumicino per entrare sulla carreggiata esterna del ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 settembre 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetanidi rientro sulle strade della capitale cosa è sulla diramazionenord da Settebagni a Raccordo Anulare e verso il centro code sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe file sul percorso Urbano della A24 perincidente dal raccordo alla tangenziale est rallentamenti sulla A1Napoli tra Colleferro e la diramazioneSud file anche sulla diramazionesud è in entrata sul raccordo sulla via Pontinae lavori stanno ancora provocando code tra Castel di Decima Spinaceto nelle due direzioni figlio e poi sullaFiumicino per entrare sulla carreggiata esterna del ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - adalgis73851130 : RT @ItalianAirForce: #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per intercetta… - vandario : RT @ItalianAirForce: #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per intercetta… - thesturbing : RT @ItalianAirForce: #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per intercetta… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea AV Roma - Firenze, dalle ore 17.45 traffico ferroviario torna… -