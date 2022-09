Tennis | super Sonego a Metz Batte Bublik e vince il suo 3° torneo Atp

TuttocalcioS : C'è più di qualcuno che deve chiedere scusa a #Sonego. Offese gratuite per un ragazzo che stava stupendo negli ulti… - sportli26181512 : Laver Cup 2022, i risultati di oggi: Berrettini/Murray perdono il doppio, Europa-Mondo 8-5: Si assegna oggi la Lave… - Umbe1999Ferrara : @stebone97 @SItaliankings Ho il sospetto che tu capisca proprio poco di entrambi gli sport. Mai come oggi il Tennis… - Domenic05110178 : RT @SuperTennisTv: Super Sonny ?? Lorenzo #Sonego batte Hurkacz 7-6 6-4 e raggiunge la finale del @MoselleOpen! #tennis - TennisWorldit : Laver Cup - Matteo Berrettini mostra i muscoli: super punto contro Auger-Aliassime: Il tennista italiano tornerà in… -

Ultima giornata di incontri per la quinta edizione della Laver Cup e dopo l'emozione per l'addio aldi Roger Federer l'attenzione torna sull'aspetto tecnico perché la sfida tra Europa e Resto del mondo si fa appassionante. Presentatasi all'ultimo giorno con un confortante, ma non troppo, ..."Ho giocato il mio migliorin questa settimana. Sono molto felice, ringrazio il mio team", ha aggiunto poi un sorridente Sonego, nel corso della premiazione. Laver Cup - Super passante di Auger-Aliassime, Djokovic può solo guardare Nel tennis arriva il terzo titolo in carriera per Lorenzo Sonego , che ha vinto la finale del Moselle Open Atp 250 che si è concluso ...Lorenzo Sonego ha battuto Alexander Bublik e ha vinto il "Moselle Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 534.555 euro disputato sul veloce indoor ...