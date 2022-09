Sembra una scena di Fantozzi ma è la realtà. Berlusconi al seggio acclamato dai fan: “Ti amo”, “Onorato” e “Grande presidente!” (Di domenica 25 settembre 2022) “E’ un bel direttore, è un santo, è un apostolo!“, l’epica scena di Fantozziana memoria che ritrae uno stuolo di servilissimi dipendenti mentre incensano l’onorevole cavaliere conte Diego Catellani appartiene ormai alla memoria collettiva. Così quello che è accaduto oggi all’arrivo di Silvio Berlusconi al seggio di Milano non può che strappare un amaro sorriso. Il presidente di Forza Italia si fa largo lentamente tra due ali di folla, alcune persone si avvicinano, una donna inizia a ripetere come un mantra: “Ti vogliamo bene, ti amo, ti amiamo”, accanto a lei un uomo dice a gran voce: “Onorato di essere qui al suo fianco…”. Peccato che non siano due fan qualsiasi, ma degli ammiratori di livello, la prima è l’onorevole Valentina Aprea (deputata uscente, già assessore in Lombardia), il secondo è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) “E’ un bel direttore, è un santo, è un apostolo!“, l’epicadiana memoria che ritrae uno stuolo di servilissimi dipendenti mentre incensano l’onorevole cavaliere conte Diego Catellani appartiene ormai alla memoria collettiva. Così quello che è accaduto oggi all’arrivo di Silvioaldi Milano non può che strappare un amaro sorriso. Il presidente di Forza Italia si fa largo lentamente tra due ali di folla, alcune persone si avvicinano, una donna inizia a ripetere come un mantra: “Ti vogliamo bene, ti amo, ti amiamo”, accanto a lei un uomo dice a gran voce: “di essere qui al suo fianco…”. Peccato che non siano due fan qualsiasi, ma degli ammiratori di livello, la prima è l’onorevole Valentina Aprea (deputata uscente, già assessore in Lombardia), il secondo è il ...

