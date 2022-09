Porta a Porta stasera in tv: canale, orario e streaming spoglio in diretta elezioni 2022 (Di domenica 25 settembre 2022) In archivio il voto del 25 settembre: a partire dalle ore 23, sarà possibile scoprire pian piano i risultati delle elezioni e una delle trasmissioni che copriranno l’evento in diretta è Porta a Porta, che sarà visibile stasera in tv. Ecco allora il canale e l’orario di riferimento per seguire lo spoglio, che comincerà non appena chiuderanno i seggi alle 23 di domenica 25 settembre. Su Rai Uno, il popolare giornalista sarà peraltro l’unico a fornire gli exit poll, vale a dire le dichiarazioni di voto dei cittadini una volta usciti dalle urne. Successivamente, con le proiezioni si potranno avere le prime indicazioni più reali. Si parte alle ore 22.40 su Rai Uno, lo streaming è garantito su sito ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) In archivio il voto del 25 settembre: a partire dalle ore 23, sarà possibile scoprire pian piano i risultati dellee una delle trasmissioni che copriranno l’evento in, che sarà visibilein tv. Ecco allora ile l’di riferimento per seguire lo, che comincerà non appena chiuderanno i seggi alle 23 di domenica 25 settembre. Su Rai Uno, il popolare giornalista sarà peraltro l’unico a fornire gli exit poll, vale a dire le dichiarazioni di voto dei cittadini una volta usciti dalle urne. Successivamente, con le proiezioni si potranno avere le prime indicazioni più reali. Si parte alle ore 22.40 su Rai Uno, loè garantito su sito ...

berlusconi : L'unica arma per cambiare le cose è la scheda elettorale. Si vota solo domani, dalle 7 alle 23. Porta al seggio… - Eurosport_IT : ?????? ?????????????? ???????????? ?????? Matteo batte Auger-Aliassime al super tie-break e porta due punti al Team Europe ??????… - NetflixIT : Guillermo del Toro vi porta dietro la quinte di Pinocchio, il suo nuovo film realizzato in stop-motion. #TUDUM - JUREGRANDE : In un #seggio si dovrebbe votare e basta. Oltre agli scrutatori e ai rappresentanti di lista solo i votanti dovrebb… - riri000196 : RT @ilva87161350: @Dedalus12470353 @FZanolli @ZanghiGiovanni @riri000196 @strangeday3 @SMelograno @AB_sonolebasi @PCattoretti @comemusica @… -