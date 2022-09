Mancini: ‘Immobile? Poteva farsi male, inutile rischiare. Nazionale andrebbe amata di più, Mondiale gran sofferenza’ | Primapagina (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 18:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha presentato in conferenza la sfida Ungheria-Italia, ultima gara della fase a gironi di Nations League. A 90 minuti dalla fine gli ungheresi di Marco Rossi guidano il gruppo 3 con 10 punti, seguono gli azzurri con 8. Cosa è successo con Immobile?“Abbiamo provato a lui è stato bravissimo a stare con noi. Poi stamattina abbiamo deciso di lasciarlo a casa perché non valeva la pena correre il rischio, diventata troppo pericoloso. Dispiaceva a lui e a noi. Ciro sarebbe rimasto volentieri, è rimasto con noi anche durante la prima partita. Ha voluto provarci, ma non Poteva rischiare”. In Ungheria ci sei già stato da calciatore“Giocare in Ungheria non ... Leggi su justcalcio (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 18:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Roberto, commissario tecnico della, ha presentato in conferenza la sfida Ungheria-Italia, ultima gara della fase a gironi di Nations League. A 90 minuti dalla fine gli ungheresi di Marco Rossi guidano il gruppo 3 con 10 punti, seguono gli azzurri con 8. Cosa è successo con Immobile?“Abbiamo provato a lui è stato bravissimo a stare con noi. Poi stamattina abbiamo deciso di lasciarlo a casa perché non valeva la pena correre il rischio, diventata troppo pericoloso. Dispiaceva a lui e a noi. Ciro sarebbe rimasto volentieri, è rimasto con noi anche durante la prima partita. Ha voluto provarci, ma non”. In Ungheria ci sei già stato da calciatore“Giocare in Ungheria non ...

