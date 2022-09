La scuola spende troppo e male | a questa lettura dei dati oppongo una valutazione diversa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) di Mario Pomini* La Fondazione Agnelli si è distinta in questi anni per suo spirito fustigatore nei confronti degli insegnanti italiani, forse anche grazie alle notevoli risorse di cui dispone. È tornata sui suoi temi preferiti ancora di recente, tendando di mostrare, piuttosto maldestramente, che l’Italiaper la. Nel tentativo di demistificare i luoghi comuni con ireali, come dice il titolo di una recentissima comunicazione, a mio modo di vedere ha aggiunto ulteriori inesattezze, anche eticamente poco accettabili. La breve nota della Fondazione è articolata per domande provocatorie con risposte già intuibili. Nella prima ci si chiede se sia vero che la spesa per l’istruzione in Italia sia diminuita. Dalla tabella proposta si ricava che nel 2009 era pari al 3,8% del ...