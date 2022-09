La Juventus pensa a Griezmann (Di domenica 25 settembre 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 25/09/2022 alle 13:08 est Il club italiano vuole rafforzare la rosa e ha in agenda il francese L’attaccante, in prestito dal Barça all’Atlético de Madrid, dovrebbe abbassare lo stipendio per passare al Calcio Si continua a parlare del futuro di Griezmann. L’attaccante francese vive il suo secondo anno in prestito al Atletico Madrid e se i colchoneros vogliono ingaggiarlo, dovranno pagare 40 milioni di euro al Barça. Quello, o che Griezmann non gioca metà degli incontri. Si sa il conflitto sulla questione economica è servito. In questo senso, La Juventus è attenta a tutti i movimenti e ha in agenda Griezmann per la prossima estate di mercatosecondo “La ... Leggi su justcalcio (Di domenica 25 settembre 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 25/09/2022 alle 13:08 est Il club italiano vuole rafforzare la rosa e ha in agenda il francese L’attaccante, in prestito dal Barça all’Atlético de Madrid, dovrebbe abbassare lo stipendio per passare al Calcio Si continua a parlare del futuro di. L’attaccante francese vive il suo secondo anno in prestito al Atletico Madrid e se i colchoneros vogliono ingaggiarlo, dovranno pagare 40 milioni di euro al Barça. Quello, o chenon gioca metà degli incontri. Si sa il conflitto sulla questione economica è servito. In questo senso, Laè attenta a tutti i movimenti e ha in agendaper la prossima estate di mercatosecondo “La ...

forumJuventus : TS: 'Sosta Mondiali: la Juventus pensa a un mini-ritiro al caldo per i giocatori che non andranno in Nazionale'?… - pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - davideinno85 : RT @forumJuventus: TS: 'Sosta Mondiali: la Juventus pensa a un mini-ritiro al caldo per i giocatori che non andranno in Nazionale'?https:/… - ArmandoAreniell : Inter, Lukaku pronto a restare anche il prossimo anno: la Juventus pensa a Zalewski - msgiusi : RT @forumJuventus: TS: 'Sosta Mondiali: la Juventus pensa a un mini-ritiro al caldo per i giocatori che non andranno in Nazionale'?https:/… -