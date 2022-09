Incidenti montagna, due scalatori morti sul Gran Sasso (Di domenica 25 settembre 2022) E' di due uomini deceduti, il tragico bilancio di un incidente sul Gran Sasso, ai pilastri di Pizzo Intermesoli: con i due scalatori si erano persi i contatti nel pomeriggio di ieri, quando i ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) E' di due uomini deceduti, il tragico bilancio di un incidente sul, ai pilastri di Pizzo Intermesoli: con i duesi erano persi i contatti nel pomeriggio di ieri, quando i ...

