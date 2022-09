In provincia di Bergamo c’è stato un problema con le schede elettorali (Di domenica 25 settembre 2022) Su alcune il nome di una candidata era parzialmente sbiadito: sembra che il problema sia stato risolto Leggi su ilpost (Di domenica 25 settembre 2022) Su alcune il nome di una candidata era parzialmente sbiadito: sembra che ilsiarisolto

dariomasiero : RT @ilpost: In provincia di Bergamo c’è stato un problema con le schede elettorali - ilpost : In provincia di Bergamo c’è stato un problema con le schede elettorali - ValserianaNews : Oggi si vota: seggi aperti sino alle 23. Segui qui l'affluenza alle urne in provincia di Bergamo - ticoti70 : @Tommasocerno In bocca al lupo. In provincia di Bergamo sarà presente? - socialBGnews : I morti di oggi a #Bergamo e provincia resi noti il 25 settembre 2022 -