Grande Fratello Vip, scoppia la lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: “Ti sei vergognato, come fanno tutti”, “Stai dicendo stron**te” (Di domenica 25 settembre 2022) Un tentativo di chiarimento svanito in una lite furibonda. È quanto accaduto al Grande Fratello Vip tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Prima che lo chef tentasse di riconciliarsi con lei, l’influencer si era confidata con Antonino Spinalbese: “Ti pare che io a 47 anni, dopo il trascorso di vita che ho, vada a fare fantasie e a invaghirmi quando non c’è una base? Non sono scema. Non ti sei accorto di niente? Ma non potevi accorgertene. Ho pianto due notti. Tutta la notte ieri e anche la notte prima”. Il parrucchiere le aveva, allora, consigliato di avere la certezza che il sentimento fosse corrisposto: “Dopo tre giorni non puoi essere sicura di niente. Ma tu sei proprio sicura?”. Niente da fare. Ferruzzi è rimasta sulle sue posizioni: “Dopo tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Un tentativo di chiarimento svanito in unafuribonda. È quanto accaduto alVip traed. Prima che lo chef tentasse di riconciliarsi con lei, l’influencer si era confidata con Antonino Spinalbese: “Ti pare che io a 47 anni, dopo il trascorso di vita che ho, vada a fare fantasie e a invaghirmi quando non c’è una base? Non sono scema. Non ti sei accorto di niente? Ma non potevi accorgertene. Ho pianto due notti. Tutta la notte ieri e anche la notte prima”. Il parrucchiere le aveva, allora, consigliato di avere la certezza che il sentimento fosse corrisposto: “Dopo tre giorni non puoi essere sicura di niente. Ma tu sei proprio sicura?”. Niente da fare.è rimasta sulle sue posizioni: “Dopo tre ...

