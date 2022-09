Elezioni Politiche 2022, Camera dei Deputati: affluenza, exit poll, risultati e dati in tempo reale (Di domenica 25 settembre 2022) Il giorno atteso è arrivato: oggi gli italiani, dopo le dimissioni di Mario Draghi e lo scioglimento del Governo, sono chiamati alle urne in anticipo. E dovranno decidere, con il loro voto, il futuro politico del Paese, dopo un’estate dedicata alla campagna elettorale. Si dovrà votare, quindi, per la formazione del Parlamento e gli elettori si troveranno di fronte due schede. Alle 7 si sono aperti i seggi, che si chiuderanno alle 23 con i primi parziali risultati. Leggi anche: Elezioni Politiche 2022: orari, affluenza, exit poll, risultati, la diretta in tempo reale Come si vota per la Camera dei Deputati Gli elettori si troveranno davanti due schede, una per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022) Il giorno atteso è arrivato: oggi gli italiani, dopo le dimissioni di Mario Draghi e lo scioglimento del Governo, sono chiamati alle urne in anticipo. E dovranno decidere, con il loro voto, il futuro politico del Paese, dopo un’estate dedicata alla campagna elettorale. Si dovrà votare, quindi, per la formazione del Parlamento e gli elettori si troveranno di fronte due schede. Alle 7 si sono aperti i seggi, che si chiuderanno alle 23 con i primi parziali. Leggi anche:: orari,, la diretta inCome si vota per ladeiGli elettori si troveranno davanti due schede, una per la ...

