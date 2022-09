Covid | 18 797 nuovi casi positivi e 13 decessi

(Di domenica 25 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 18.797 idi-19 registrati in Italia, contro i 22.265 di ieri. In diminuzione i tamponi effettuati: 121.510, contro i 152.421 di ieri. La percentuale diconsiderando il totale dei tamponi molecolari ed antigenici rapidi è del 15,5% contro il 14,6% di ieri. Sono 13 iregistrati; mentre sono 125 i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a sabato. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 3.321. E' quanto emerge dal bollettino emesso dal ministero della Salute. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

