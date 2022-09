Calciomercato.com – Inter, i creditori di Zhang non mollano. Il loro avvocato: ‘Steven non risulta avere beni personali e di valore’ | Primapagina (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 13:00:00 Arrivano conferme: Nuova puntata nella telenovela Zhang-Inter. Nelle ultime settimane, il presidente dei nerazzurri Steven (il cui nome reale è Zhang Kangyang) era stato protagonista suo malgrado di un’istanza con la quale sette istituti, creditori del rampollo della famiglia cinese, volevano annullare un verbale del cda Interista, con il quale si stabiliva che Zhang non ricevessi compensi per il suo incarico. Il debito che questi istituti reclamano sarebbe di 250 milioni di euro, come appurato da un’ordinanza di un giudice di Hong Kong. L’InterVISTA – Arriva ora un nuovo aggiornamento. I creditori infatti erano giunti fino a Milano per trovare beni e patrimoni su cui rifarsi in modo da riottenere quanto, secondo ... Leggi su justcalcio (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 13:00:00 Arrivano conferme: Nuova puntata nella telenovela. Nelle ultime settimane, il presidente dei nerazzurri Steven (il cui nome reale èKangyang) era stato protagonista suo malgrado di un’istanza con la quale sette istituti,del rampollo della famiglia cinese, volevano annullare un verbale del cdaista, con il quale si stabiliva chenon ricevessi compensi per il suo incarico. Il debito che questi istituti reclamano sarebbe di 250 milioni di euro, come appurato da un’ordinanza di un giudice di Hong Kong. L’VISTA – Arriva ora un nuovo aggiornamento. Iinfatti erano giunti fino a Milano per trovaree patrimoni su cui rifarsi in modo da riottenere quanto, secondo ...

