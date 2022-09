Bebe Vio: “Togliamo il ‘para’ davanti al nostro sport, non ci sono differenze con gli olimpici” (Di domenica 25 settembre 2022) Trento – La straordinaria energia di Bebe Vio ha riempito di appassionati ed infiammato Sala Falconetto di Palazzo Geremia. Al Festival dello sport di Trento assieme agli altri tre atleti dell’associazione Art4sport Riccardo Bagaini, Lorenzo Marcantognini e Alessandro Sbuelz per promuovere la seconda edizione della sua kermesse WEmbrace sport, da lei organizzata a Milano (Allianz Cloud, 10 ottobre), l’icona del movimento paralimpico italiano ha colto l’occasione per perseguire il suo obiettivo più importante, quello dell’inclusione. “Per togliere il prefisso para davanti al nostro sport, perché lo sport è quella cosa che ci fa stare bene, noi siamo persone felici grazie allo sport. La figata è che quando una persona fa ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 25 settembre 2022) Trento – La straordinaria energia diVio ha riempito di appassionati ed infiammato Sala Falconetto di Palazzo Geremia. Al Festival dellodi Trento assieme agli altri tre atleti dell’associazione Art4Riccardo Bagaini, Lorenzo Marcantognini e Alessandro Sbuelz per promuovere la seconda edizione della sua kermesse WEmbrace, da lei organizzata a Milano (Allianz Cloud, 10 ottobre), l’icona del movimento paralimpico italiano ha colto l’occasione per perseguire il suo obiettivo più importante, quello dell’inclusione. “Per togliere il prefisso paraal, perché loè quella cosa che ci fa stare bene, noi siamo persone felici grazie allo. La figata è che quando una persona fa ...

