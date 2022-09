Annuncio choc dello sciatore Svindal | Ho un cancro ai testicoli

Gazzettino : Svindal: «Ho un tumore ai testicoli». L'annuncio choc sui social, poi l'invito alla prevenzione - ilmessaggeroit : Svindal: «Ho un tumore ai testicoli». L'annuncio choc sui social, poi l'invito alla prevenzione - Corriere : Svindal: «Ho un tumore ai testicoli», l'annuncio choc e l'invito alla prevenzione -

Poi la diagnosiL'di Svindal 'Le ultime settimane sono state diverse, ma posso dire settimane e non mesi grazie ad un grande aiuto medico, un po' di fortuna e una buona decisione - ...sui social dell'ex campione di sci Axel Lund Svindal . Il 40enne norvegese due volte oro olimpico (supergigante a Vancouver 2010 e discesa libera a Pyeongchang 2018) ha scritto in un ...Le ultime settimane sono state diverse. Ma posso dire settimane e non mesi per un grande aiuto medico, un po' di fortuna e una buona decisione. Molto grato per il sistema sanitario pubblico in Norvegi ...Annuncio choc sui social dell'ex campione di sci Axel Lund Svindal. Il 40enne norvegese due volte oro olimpico (supergigante a Vancouver 2010 e discesa libera a Pyeongchang 2018) ha scritto in un post ...