Aaron Cenere, chi è il cantante di Amici 22: età, di dov'è, nome, fidanzata, inediti e Instagram

Torna, come ogni anno, l'appuntamento con Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. La scuola sta per riaprire i battenti e saranno tanti, come sempre, gli allievi pronti a mettersi in gioco. Tra di loro anche il giovane cantante Aaron Cenere. Che ha deciso di lavorare con Rudy Zerbi, lui che era stato scelto anche da Arisa. 

I primi passi di Aaron Cenere nel mondo della musica

Aaron Cenere è un giovanissimo cantante, ha 17 anni: è stato scelto sia da Arisa che da Rudy Zerbi. Si è presentato con la canzone 'Per due come noi', ma ha già pubblicato diversi inediti. Ha un timbo interessante, sa stare sul palco nonostante la giovane età e la 'poca' esperienza.

