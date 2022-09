Ultime Notizie – SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 24 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) I numeri dell’estrazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 24 settembre 2022. Questa la combinazione vincente 19, 26, 35, 44, 49, 65. Numero Jolly: 24. Numero Superstar: 32. Sono stati realizzati diciotto ‘5’ che hanno realizzato 17.588,15 euro ciascuno. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 278.3 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Idell’deldi, 242022. Questa la combinazione19, 26, 35, 44, 49, 65. Numero Jolly: 24. Numero Superstar: 32. Sono stati realizzati diciotto ‘5’ che hanno realizzato 17.588,15 euro ciascuno. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 278.3 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

