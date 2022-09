Ucraina | Kadyrov | “Putin mobiliti agenti delle forze di sicurezza”

(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Invece dei riservisti, la Russia potrebbe mobilitare la metà deglididel Paese: sarebbero capaci “di demolire qualunque esercito occidentale”. L’idea è di Ramzan, il leader ceceno che ha impegnato le propriesul campo nella prima fase della guerra in, e che ieri si è scagliato contro i cittadini russi in fuga per evitare la mobilitazione. Su Telegram,ha sottolineato che ladi“hanno un buon addestramento fisico e sono abili con le armi”. Per questo sarebbe opportuno mobilitare quelle agenzie, ivi comprese le unità speciali. “Si tratta di cinque milioni di persone circa che rispondono regolarmente ai requisiti fisici richiesti. ...

La Cecenia di non contribuirà alla chiamata alle armi. Questa guerra fa paura a tutti Sullo stesso ... ogni sede regionale dovrà mandare i il 10 per cento del proprio organico, e per i ..." Non dobbiamo aspettare che il Cremlino dichiari la legge marziale o sederci ad aspettare la fine dell'operazione militare speciale in", ha scritto, esprimendo chiaramente il suo ...