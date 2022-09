"Tuo marito ti leva i soldi per pagare me": chi fa calare il gelo dalla Toffanin (Di sabato 24 settembre 2022) Imbarazzo a Verissimo per Silvia Toffanin. A far arrossire la conduttrice di Canale 5 Pio e Amedeo, ospiti nella puntata di sabato 24 settembre. Qui la coppia ha annunciato il ritorno di Emigratis, che andrà in onda mercoledì. Ma non solo, perché i comici non hanno evitato diverse frecciate, spesso e volentieri rivolte alla conduttrice e al compagno. Proprio Pier Silvio Berlusconi è finito al centro di diverse battute: "Tu ne intervisti tanti del mondo dello spettacolo che dicono lo 'stress'. Noi non facciamo niente, siamo miracolati. La povera gente che lavora, quelli lavorano davvero, lì c'è lo stress…", ha esordito Amedeo mentre la Toffanin si è detta d'accordo. Ma ancora, Amedeo ha proseguito: "Non facevo niente, e ora mi pagano pure, pensa. Mi paga tuo marito (Berlusconi e Toffanin non si sono mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Imbarazzo a Verissimo per Silvia. A far arrossire la conduttrice di Canale 5 Pio e Amedeo, ospiti nella puntata di sabato 24 settembre. Qui la coppia ha annunciato il ritorno di Emigratis, che andrà in onda mercoledì. Ma non solo, perché i comici non hanno evitato diverse frecciate, spesso e volentieri rivolte alla conduttrice e al compagno. Proprio Pier Silvio Berlusconi è finito al centro di diverse battute: "Tu ne intervisti tanti del mondo dello spettacolo che dicono lo 'stress'. Noi non facciamo niente, siamo miracolati. La povera gente che lavora, quelli lavorano davvero, lì c'è lo stress…", ha esordito Amedeo mentre lasi è detta d'accordo. Ma ancora, Amedeo ha proseguito: "Non facevo niente, e ora mi pagano pure, pensa. Mi paga tuo(Berlusconi enon si sono mai ...

dilince1 : @Rosi120577 Non con tuo marito, immagino.???? - Andrea33345543 : @soleilmalune sono tuo marito vale - _iitsdee : @iamblueberryy tuo marito ????? - tessherondale91 : @gius_mrsr @da_neer Tuo marito resta a secco? - FebyTH : RT @LaStanzaInFondo: Comunque volevo dire sì carino De Martino, ma a lasciar andare uno come Antonino dopo che il tuo ex marito ti ha pure… -