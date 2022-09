Tik Tok Academy, come diventare Content Creator sui social (Di sabato 24 settembre 2022) Roncade (Treviso), 24 set. - (Adnkronos) - Cinquanta studenti, tra universitari e liceali, hanno seguito una giornata formativa nelle aule di H-Farm di Roncade (Treviso) assieme ai tiktoker Diego Fusina, Alessio De Santa e Marco Martinelli. Obiettivo del workshop organizzato da Haier (la multinazionale dei condizionatori d'aria) imparare la nuova e sottile arte del comunicare su TikTok, utilizzando i linguaggi e i modi giusti per veicolare messaggi anche pubblicitari attraverso contenuti realmente interessanti. “Già lo scorso anno era iniziato un percorso per capire come avvicinarsi al mondo dei giovani e imparare il loro linguaggio – spiega Marco Matteo Stefani AD Haier AC Italy – Si trattava di una collaborazione con il liceo Artistico Monari con la presentazione di progetti nel giugno 2022. D'altro canto ci interessa capire i social, questi nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Roncade (Treviso), 24 set. - (Adnkronos) - Cinquanta studenti, tra universitari e liceali, hanno seguito una giornata formativa nelle aule di H-Farm di Roncade (Treviso) assieme ai tiktoker Diego Fusina, Alessio De Santa e Marco Martinelli. Obiettivo del workshop organizzato da Haier (la multinazionale dei condizionatori d'aria) imparare la nuova e sottile arte del comunicare su TikTok, utilizzando i linguaggi e i modi giusti per veicolare messaggi anche pubblicitari attraverso contenuti realmente interessanti. “Già lo scorso anno era iniziato un percorso per capireavvicinarsi al mondo dei giovani e imparare il loro linguaggio – spiega Marco Matteo Stefani AD Haier AC Italy – Si trattava di una collaborazione con il liceo Artistico Monari con la presentazione di progetti nel giugno 2022. D'altro canto ci interessa capire i, questi nuovi ...

