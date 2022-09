Taranto: incendio sul tetto della clinica Intervento dei vigili del fuoco (Di sabato 24 settembre 2022) Fiamme di origine verosimilmente accidentale, da un impianto condizionatore sistemato sul tetto. Nel pomeriggio l’incendio che ha riguardato la parte alta all’esterno della clinica D’Amore, in viale Magna Grecia a Taranto. Le fiamme sono state spente da quattro squadre dei vigili del fuoco. Nessuna conseguenza per le persone. L'articolo Taranto: incendio sul tetto della clinica <small class="subtitle">Intervento dei vigili del fuoco</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 24 settembre 2022) Fiamme di origine verosimilmente accidentale, da un impianto condizionatore sistemato sul. Nel pomeriggio l’che ha riguardato la parte alta all’esternoD’Amore, in viale Magna Grecia a. Le fiamme sono state spente da quattro squadre deidel. Nessuna conseguenza per le persone. L'articolosul deidel proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : #Taranto: incendio sul tetto della clinica - LaGazzettaWeb : Incendio sul tetto di ospedale privato a Taranto, nessun ferito - News - TeleAppula : Incendio in zona artigianale nel Barese,forse corto circuito - TeleAppula : Vasto incendio in Salento, in fiamme macchia mediterranea - LuceverdeRadio : ???? #Autostrade #incendio #traffico - A14 Pescara-Taranto ? L'uscita di Modugno è chiusa al traffico provenendo da… -