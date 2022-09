Ponte San Pietro: “Liti nel parcheggio e pregiudicati”, chiuso un bar per 15 giorni (Di sabato 24 settembre 2022) Ponte San Pietro. Liti nel parcheggio, pregiudicati come avventori, mancato rispetto dell’ordinanza del sindaco sugli orari di apertura. Così i carabinieri sabato mattina hanno notificato al titolare di un bar di Ponte San Pietro un provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Bergamo su proposta dei Carabinieri i quali, negli ultimi mesi, sono intervenuti in più occasioni nei pressi del locale. Spesso le richieste provenivano da cittadini che segnalavano musica ad alto volume fino a tarda notte e risse nel parcheggio. I militari della stazione di Ponte San Pietro sono intervenuti diverse volte sedando le Liti e riscontrando, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 settembre 2022)Sannelcome avventori, mancato rispetto dell’ordinanza del sindaco sugli orari di apertura. Così i carabinieri sabato mattina hanno notificato al titolare di un bar diSanun provvedimento di sospensione dell’attività per 15. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Bergamo su proposta dei Carabinieri i quali, negli ultimi mesi, sono intervenuti in più occasioni nei pressi del locale. Spesso le richieste provenivano da cittadini che segnalavano musica ad alto volume fino a tarda notte e risse nel. I militari della stazione diSansono intervenuti diverse volte sedando lee riscontrando, ...

