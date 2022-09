Milan, De Keteleare: “Devo migliorare per me e per la squadra” (Di sabato 24 settembre 2022) Milan DE Keteleare- Il Milan è ritornato ad allenarsi a Milanello, post Nations League, problemi per i Rossoneri visti i tanti infortuni. Il Milan è ritornato ad allenarsi a pezzi a Milanello, visti anche i numerosi assenti in rosa, dopo essere stati convocati per gli impegni di Nations League. I Rossoneri sono tornati a pezzi dall’ultima gara contro il Napoli, persa per 2-1 che, ha portato al Diavolo vari stop. Nonostante ciò, il nuovo trequartista del Milan: Charles De Keteleare, ha rilasciato delle dichiarazioni all’emittente HNL.BE. Il numero 90 ha promesso di migliorare sia la prestazione singolare che quella di squadra, provando a ritrovare la vetta della classifica. Di seguito, le parole dell’ex Brugge: “ll ... Leggi su seriea24 (Di sabato 24 settembre 2022)DE- Ilè ritornato ad allenarsi aello, post Nations League, problemi per i Rossoneri visti i tanti infortuni. Ilè ritornato ad allenarsi a pezzi aello, visti anche i numerosi assenti in rosa, dopo essere stati convocati per gli impegni di Nations League. I Rossoneri sono tornati a pezzi dall’ultima gara contro il Napoli, persa per 2-1 che, ha portato al Diavolo vari stop. Nonostante ciò, il nuovo trequartista del: Charles De, ha rilasciato delle dichiarazioni all’emittente HNL.BE. Il numero 90 ha promesso disia la prestazione singolare che quella di, provando a ritrovare la vetta della classifica. Di seguito, le parole dell’ex Brugge: “ll ...

notizie_milan : De Keteleare non pensa alla pressione ma aspetta il primo goal: “Ci sto lavorando” - notizie_milan : De Keteleare primeggia in due importanti statistiche - ferrantelli94 : RT @MattyInterista: Asllani: “Gioco poco? Normale, ho 20 anni e devo avere pazienza. Brozovic…” Giochi poco perché hai un incapace come #I… - Fedescrive94 : RT @MattyInterista: Asllani: “Gioco poco? Normale, ho 20 anni e devo avere pazienza. Brozovic…” Giochi poco perché hai un incapace come #I… - jordito_43 : RT @MattyInterista: Asllani: “Gioco poco? Normale, ho 20 anni e devo avere pazienza. Brozovic…” Giochi poco perché hai un incapace come #I… -