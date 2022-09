LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: 4 di coppia e Oppo-Ruta a caccia di una medaglia (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54: Quinto posto nella finale B del doppio pesi leggeri per le campionesse olimpiche Rodini-Cesarini, mentre il quattro senza femminile ha chiuso al terzo posto la finale B 12.52: L’Italia è stata sesta e ultima nella finale B del doppio femminile e seconda nella finale B del doppio maschile 12.50: In mattinata si sono disputate le finali B, C e D delle specialità in programma ed erano impegnati cinque equipaggi azzurri. Il 4 senza maschile si è aggiudicato la finale C, risultato comunque deludente per l’imbarcazione azzurra 12.48: A Racice (Repubblica Ceca) è arrivato il momento delle prime finali delle specialità olimpiche, che vanno ad unirsi alle finali paralimpiche, con tre equipaggi azzurri a caccia del podio. 12.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54: Quinto posto nella finale B del doppio pesi leggeri per le campionesse olimpiche Rodini-Cesarini, mentre il quattro senza femminile ha chiuso al terzo posto la finale B 12.52: L’Italia è stata sesta e ultima nella finale B del doppio femminile e seconda nella finale B del doppio maschile 12.50: In mattinata si sono disputate le finali B, C e D delle specialità in programma ed erano impegnati cinque equipaggi azzurri. Il 4 senza maschile si è aggiudicato la finale C, risultato comunque deludente per l’imbarcazione azzurra 12.48: A Racice (Repubblica Ceca) è arrivato il momento delle prime finali delle specialità olimpiche, che vanno ad unirsi alle finali paralimpiche, con tre equipaggi azzurri adel podio. 12.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla ...

zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Mumolo-Rambaldi e l’otto per stupire si assegnano i primi titoli -… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Mumolo-Rambaldi e l’otto per stupire si assegnano le prime medaglie non… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: prova d’appello per Rodini-Cesarini nei ripescaggi - #Canottaggio… -