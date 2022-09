Le bellissime di Newstv | Sofia Loren | Quella volta che fu sorpresa in braccio al re del rock

Leggi su newstv

(Di sabato 24 settembre 2022) Un mito, come mai più ce ne saranno. La nostra, anzi Sophia, continua ad essere un’icona di bellezza, l’unica vera diva italiana, amata da tutti, pubblico, registi e attori. Basta il nome e viene in mente il suo bellissimo viso, gli occhi allungati e sottolineati dall’eyeliner, le sopracciglia arcuate e le labbra in evidenza. Non una bellezza eterea Sophia, un volto deciso, carnale, uno sguardo volitivo e penetrante, una fisicità imponente in grado di sfondare nel difficile ambiente del cinema hollywoodiano. Ma lei ce l’ha fatta ed è ancora lì, a 88 anni, fissa, ferma nell’immaginario collettivo come esempio di bellezza e sensualità.! (Instagram)Una napoletana di Roma Sì,è nata a Roma, figlia di Romilda Villani e di Riccardo Mario Claudio Scicolone, che pur riconoscendola, non volle mai sposare Romilda. A causa delle ...