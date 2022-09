Laver Cup 2022, programma e ordine di gioco sabato 24 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) Il programma e l’ordine di gioco della seconda giornata della Laver Cup 2022, di scena sabato 24 settembre alla O2 Arena di Londra. La programmazione del torneo segue quella della prima giornata, con due singolari nella sessione pomeridiana e un singolare e un doppio nella sessione serale. Il programma di sabato 24 settembre (orari italiani) Sessione pomeridiana, a partire dalle 14:00 Berrettini vs Auger-Aliassime A seguire – Norrie vs Fritz Sessione serale, a partire dalle 20:00 Djokovic vs Tiafoe A seguire – Berrettini/Djokovic vs De Minaur/Sock SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ile l’didella seconda giornata dellaCup, di scena24alla O2 Arena di Londra. Lazione del torneo segue quella della prima giornata, con due singolari nella sessione pomeridiana e un singolare e un doppio nella sessione serale. Ildi24(orari italiani) Sessione pomeridiana, a partire dalle 14:00 Berrettini vs Auger-Aliassime A seguire – Norrie vs Fritz Sessione serale, a partire dalle 20:00 Djokovic vs Tiafoe A seguire – Berrettini/Djokovic vs De Minaur/Sock SportFace.

