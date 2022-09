La fuga dalla Russia, 10 chilometri di coda al confine con la Georgia (Di sabato 24 settembre 2022) La coda di veicoli in fila al confine tra Russia e Georgia ha raggiunto i 10 chilometri. A renderlo noto è la Bbc, precisando che l'attesa per riuscire a passare supera le venti ore. Da quando il presidente russo Vladimir Putin ha... Leggi su today (Di sabato 24 settembre 2022) Ladi veicoli in fila altraha raggiunto i 10. A renderlo noto è la Bbc, precisando che l'attesa per riuscire a passare supera le venti ore. Da quando il presidente russo Vladimir Putin ha...

Agenzia_Ansa : Sarebbero circa 70 mila gli uomini fuggiti dalla Russia o che stanno escogitando un piano di fuga: è la stima dell'… - LaStampa : Russia, la grande fuga degli obiettori: “Scappiamo dalla guerra fratricida” - RaiNews : Fuga dalla Russia, anche via terra, dopo il discorso di Putin - Fabio15339674 : RT @lanf64: Fuga dalla #Russia in #Georgia: gli uomini scappano anche in bicicletta per non arruolarsi. Quando al popolo sarà impedito di… - Pscavino : RT @cpetruccioli: Prima la SORPRESA in Ucraina che non plaude all'invasore ma resiste con tutte le sue forze Adesso la SORPRESA in Russia d… -