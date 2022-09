Invito speciale di Amadeus: “Insieme a Sanremo” | La coppia è pronta a riunirsi (Di sabato 24 settembre 2022) Il conduttore Amadeus pronto a mettere a segno un colpaccio in vista del prossimo Festival di Sanremo: Insieme sul palco Il conduttore Amadeus (Foto ANSA)Dopo i numeri collezionati nelle precedenti edizioni, la rete televisiva Rai ha deciso di affidare ancora una volta il Festival di Sanremo al conduttore Amadeus. Lo storico volto della rete vuole senza dubbio stupire il pubblico ed è per questo che sta lavorando per definire tutti i dettagli. A tal proposito, il conduttore si prepara a mettere a segno un colpaccio tra gli artisti in gara con l’arrivo a sorpresa di Gigi D’Alessio e del figlio LDA, noto al pubblico per la sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi. Amadeus vuole Gigi D’Alessio e Luca Insieme sul palco: l’indiscrezione sul ... Leggi su specialmag (Di sabato 24 settembre 2022) Il conduttorepronto a mettere a segno un colpaccio in vista del prossimo Festival disul palco Il conduttore(Foto ANSA)Dopo i numeri collezionati nelle precedenti edizioni, la rete televisiva Rai ha deciso di affidare ancora una volta il Festival dial conduttore. Lo storico volto della rete vuole senza dubbio stupire il pubblico ed è per questo che sta lavorando per definire tutti i dettagli. A tal proposito, il conduttore si prepara a mettere a segno un colpaccio tra gli artisti in gara con l’arrivo a sorpresa di Gigi D’Alessio e del figlio LDA, noto al pubblico per la sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi.vuole Gigi D’Alessio e Lucasul palco: l’indiscrezione sul ...

frankgabbani : Grazie @OrnellaVanoni per aver accettato il mio invito a cantare insieme al mio concerto del 1 ottobre a Milano ????… - accountMorto96 : È avvenuta una disgrazia senza precedenti nella storia provinciale di questo paese. Si è verificata in una località… - GianniVezzani1 : RT @Capezzone: +++Appuntamento in tv+++ Stasera verso le 23.20 sarò tra gli ospiti dell’edizione speciale di @zona_bianca. Grazie per l’inv… - Capezzone : RT @Capezzone: +++Appuntamento in tv+++ Stasera verso le 23.20 sarò tra gli ospiti dell’edizione speciale di @zona_bianca. Grazie per l’inv… - EMY84995780 : RT @frankgabbani: Grazie @OrnellaVanoni per aver accettato il mio invito a cantare insieme al mio concerto del 1 ottobre a Milano ???? Sei un… -